POL-UN: Selm - Verkehrsunfall - Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Selm (ots) - Am Montag, 03.12.2018 gegen 09:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Selm den Zeche-Hermann-Wall in Fahrtrichtung Industriestraße. Im Auslauf einer Linkskurve kam sie aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet zunächst nach rechts in die unbefestigte Bankette, konnte dann zurück auf die Fahrbahn gelenkt werden. Hierdurch geriet der Pkw ins Schleudern und driftete nach rechts in den Graben und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin vermutlich leicht verletzt. Sie konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gesichert. Der Pkw wurde von der Feuerwehr auf dem angrenzenden Feld aufgerichtet und anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der behandelnde Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

