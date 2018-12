POL-UN: Fröndenberg - Tödlicher Verkehrsunfall - Pkw prallte nach Überholvorgang gegen Baum

Fröndenberg (ots) - Am Montag, 03.12.2018 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 41jähriger Pkw-Fahrer aus Wickede/ Ruhr die Wickeder Straße in Fahrtrichtung Fröndenberg. Kurz vor der Einmündung "Am Kraftwerk" überholte er Zeugenangaben zufolge einen Lkw und einen Pkw und geriet dann mit seinem Fahrzeug nach links auf den unbefestigten Straßenrand. Der Pkw kam ins Schleudern und prallte schließlich mit der Beifahrerseite ungebremst gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Pkw blieb auf der Fahrerseite liegen. Die beiden vor Ort eingesetzten Notärzte konnten nur noch den Tod des Pkw-Fahrers feststellen. Die Feuerwehr Fröndenberg musste den Leichnam mit schwerem Gerät aus dem Pkw-Wrack befreien. Die Straße wurde im Bereich der Unfallstelle komplett bis 12:45 Uhr gesperrt.

