POL-SI: Auffahrunfall: Ein Verletzter und 10000 Euro Schaden

Siegen (ots) - Auffahrunfall: Ein Verletzter und 10000 Euro Schaden

Am Donnerstag (05.07.2018) um 14:35 Uhr ereignete an der Kreuzung Leimbachstraße / Koblenzer Straße ein Auffahrunfall mit einem Linienbus. Der 37-jährige Busfahrer war auf der Leimbachstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Koblenzer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem davor stehenden Polo einer 29-jährigen Frau, die ebenfalls nach rechts abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich ein 31-jähriger Mitfahrer in dem Polo leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro.

