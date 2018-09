POL-OG: Renchen, B3 - Zusammenstoß nach Überholmanöver

Renchen (ots) - Zu einem Unfall, bei der eine Frau schwere Verletzungen davongetragen hat, kam es am heutigen Montag auf der B 3 zwischen Renchen und Zimmern. Der Fahrer eines Toyotas, welcher aus Richtung Zimmern kam, beabsichtigte gegen 10:25 Uhr nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt wurde er nach bisherigen Erkenntnissen von dem Fahrer eines nachfolgenden Ford Focus überholt, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Ford verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Klinikum geflogen werden. Die Sperrung der B 3 in diesem Bereich ist zwischenzeitlich wieder aufgehoben und der Verkehr wird noch kurze Zeit einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

