POL-OG: Offenburg - Ungenierte Ausfahrt

Offenburg (ots) - Beamte des Polizeireviers Offenburg mussten am Sonntagabend einen 63 Jahre alten Autofahrer in der Straße ´Am Flugplatz´ zur Raison rufen. Der Mann saß mit nahezu einem Promille und ohne gültigen Führerschein hinter dem Steuer seines derzeit nicht versicherten Wagens. Der gänzlich ungenierten Ausfahrt folgen nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Ford des Mittsechzigers musste an Ort und Stelle stehen bleiben.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell