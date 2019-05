Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Aktionstag Fahrrad/Pedelec

Kreis Soest

Am kommenden Montag ist der Europäische Tag des Fahrrades. Diesen Anlass nutzt die Polizei NRW landesweit um mit einem Aktionstag für die Sicherheit im Straßenverkehr zu werben. Allein im Kreis Soest wurden im vergangen Jahr 265 Radfahrende und 32 Pedelecfahrende über alle Altersgruppen hinweg bei Verkehrsunfällen verletzt. Jeder verletzte oder gar getötete Radfahrer auf den Straßen ist definitiv einer zu viel. Darum will die Polizei mit Kontroll- und Informationsveranstaltungen für richtiges Verhalten auf dem Rad werben. "Die Straßenverkehrsordnung ist nicht nur für Autofahrer bestimmt! Leider kann man bewusst falsches Verhalten bei Radfahrern sehr oft beobachten. Sie wissen was richtig wäre, halten sich jedoch nicht an die Regeln. Darauf wollen wir aufmerksam machen", sagt Polizeirätin Marion Rumprecht, Leiterin der Verkehrs Direktion bei der Kreispolizeibehörde Soest. Beim Aktionstag werden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei mit Infoständen zum Thema unterwegs sein. Die Infostände finden Sie ab 12:00 Uhr in der Lippstädter Fußgängerzone (Lange Straße / Fleischhauer Straße) und am Südufer des Möhnesees. Außerdem werden an vielen Orten im Kreis Kontrollen stattfinden die speziell auf Radfahrer abgestimmt sind. Hier eine kleine Auswahl von Verstößen die Radfahrer oftmals begehen ohne ein "schlechtes Gewissen" zu haben:

- Nutzen des Radweges auf der "falschen" Seite. - Missachtung einer roten Ampel - Fahren in Fußgängerbereichen - Fahren entgegen der Einbahnstraße - Nutzen eines Handys während der Fahrt - Fahren auf dem Bürgersteig - Nutzen des Fußgängerüberwegs mit dem Rad

"Wir würden uns freuen, wenn wir am Montag bei den Kontrollen keinen Radfahrer erwischen, der sich nicht an die Regeln hält. Jeder Unfall mit einem Radfahrer ist einer Zuviel. Wir wollen, dass Sie MIT SICHERHEIT ... nach Hause kommen!" Neben der Verkehrssicherheit ist der Polizei auch der Hinweis auf Fahrraddiebe immer wichtiger. Ein gutes Fahrrad oder gar ein Pedelec kosten schnell mal einen vierstelligen Betrag. Darum ist es auch wichtig sein Zweirad mit einem guten Schloss zu sichern. Sollte es trotzdem gestohlen werden, braucht die Polizei für die Fahndung vor allem die Daten des Rades. Die lassen sich schnell und einfach mit der Fahrradpass App der Polizei aufnehmen und speichern. Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie außerdem auf unserer Internetseite unter: soest.polizei.nrw (lü)

