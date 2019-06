Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - drei leicht Verletzte

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, um 12:15 Uhr, kam es an der Kreuzung des Haarwegs mit der Günner Straße zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Mann aus Soest war mit seinem VW Tiguan auf der Günner Straße in Richtung Günne unterwegs. An der Kreuzung übersah er den aus Richtung Ense kommenden Audi A6 eines 58-jährigen Werlers. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrer und eine 56-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt wurden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 18000,-EUR geschätzt. (lü)

