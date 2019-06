Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht Unfallflüchtigen (Folgemeldung)

Werl (ots)

Nachdem es am Montagmorgen, um 04:49 Uhr, an der Ecke Hellweg/Sankt-Georg-Straße zu einem Unfall gekommen war, hat das Verkehrskommissariat nach der Vernehmung des Opfers erste Hinweise zu dem Fahrzeug: Es soll sich um einen silbergrauen Bus handeln. Vermutlich ein älterer Fiat Ducato mit senkrechten Rücklichtern. Das flüchtige Fahrzeug soll zunächst in den Hellweg gefahren sein. Kurz darauf kam er zurück und fuhr in die Wickeder Straße Richtung Stadt. Zwei jüngere, männliche Personen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren sollen in Höhe der Overbergschule aus dem Fahrzeug gestiegen sein und in Richtung des Opfers geschaut haben. Hinweise zu den Flüchtigen oder dem Fahrzeug werden unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen genommen. (lü)

