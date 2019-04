Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Mit Alkohol und ohne Führerschein erwischt

Renchen (ots)

Einer 50 Jahre alten Frau stehen nach einer Alkoholfahrt am Donnerstagabend in der Hauptstraße juristische Unannehmlichkeiten ins Haus. Die Peugeot-Lenkerin geriet kurz nach 22.30 Uhr in das Visier einer Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Nach einem Atemalkoholtest mit einem Wert jenseits von 1,5 Promille führte der weitere Weg der 50-Jährigen ins Krankenhaus zur Erhebung einer Blutprobe. Außer einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich die Dame auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Einen Führerschein besitzt sie nach Recherchen der Beamten nicht.

