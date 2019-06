Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Tankstellenüberfall

Soest (ots)

Am Montag, um 21:55 Uhr, betrat ein unbekannter Täter die Avia Tankstelle am Overweg. Er bedrohte die 21-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes. Die Angestellte schüttete nach Aufforderung den Inhalt der Kassenschublade in einen schwarzen Rucksack den der Täter mitgebracht hatte. Der Räuber flüchtete anschließend vom Tatort. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 17 bis 18 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Der Mann sprach hochdeutsch, hatte eine normale Statur und braunes, lockiges Haar. Er trug eine Maske, eine dunkle Kopfbedeckung und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

