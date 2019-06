Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kind angefahren

Geseke (ots)

Am Montag, um 17:45 Uhr, kam es an der Straße Callenhof zu einem Unfall. Eine 22-jährige Frau aus Geseke war mit ihrem Kia Picanto auf der Straße Callenhof in Richtung Lüdische Straße unterwegs. Auf dem Bürgersteig war eine Familie unterwegs. Ein 2-jähriges Mädchen riss sich von der Hand der 12-jährigen Schwester los und lief unvermittelt auf die Straße. Die Autofahrerin wich geistesgegenwärtig aus und leitete eine Vollbremsung ein. Trotz der langsamen Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurde das Kind erfasst und schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (lü)

