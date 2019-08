POL-LB: Herrenberg: Sachbeschädigung auf Baustelle; Leonberg-Eltingen: Entsorgter Grillrost verursacht Brand; Böblingen: Stundenlange Sperrung nach Unfall auf der A 81

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Sachbeschädigung auf Baustelle

In der Zeit von Sonntag, 14.00 Uhr bis Montag, 09.00 Uhr nahm ein bislang unbekannter Täter in einer abgesperrten Baustelle auf dem alten Freibadgelände in der Aischbachstraße einen Erdverdichter in Betrieb und fuhr mit diesem auf dem Gelände umher. Dabei fuhr er einen Baustellenzaun um und richtete etwa 500 Euro Sachschaden an. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Telefon 07032/27080 zu melden.

Leonberg-Eltingen: Entsorgter Grillrost verursacht Brand

Ein aufmerksamer Bürger stellte am Montag gegen 08.50 Uhr einen brennenden Baum und brennende Sträucher in der Oberen Torstraße mit. Der Brand konnte innerhalb weniger Minuten durch die Feuerwehr Leonberg gelöscht werden, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort kam. Beim Brandherd handelte es sich um einen Komposthaufen in unmittelbarer Nähe, in dem ein Grillrost entsorgt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/6050, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Stundenlange Sperrung nach Unfall auf der A 81

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 48.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der A81 ereignet hat. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer war gegen 09.15 Uhr auf dem rechten der beiden Einfädelspuren der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Richtung Singen unterwegs. Der 43-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr auf dem linken Einfädelstreifen in selber Richtung. Am Ende des rechten Einfädelstreifens wechselte der BMW-Fahrer nach links und streifte dabei den Lkw, der daraufhin nach links auf den rechten Durchgangsfahrstreifen geriet, auf dem ein 42-Jähriger mit einem Sattelzug fuhr. Der 42-Jährige konnte nicht mehr abbremsen und prallte auf den Anhänger, der nunmehr ins Schlingern geriet, zur Seite kippte und auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen liegen blieb. Der 59-jährige BMW-Fahrer und der 43-jährige Fahrer des Lkw wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr Böblingen war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr Sindelfingen mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften. Der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, für die ein Bergekran eingesetzt werden musste, war die Durchgangsfahrbahn der A 81 Richtung Singen bis gegen 12:40 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde auf dem Einfädelungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu einem Rückstau von bis zu zehn Kilometern.

Während der Unfallaufnahme überwachten Beamte der Verkehrspolizeidirektion die Einhaltung der Rettungsgasse und stellten dabei 16 Verstöße fest. Darüber hinaus erkannten sie drei Lkw-Fahrer, die beim Vorbeifahren an der Unfallstelle mit ihren Mobiltelefonen Videoaufzeichnungen machten. Für diese Handynutzung wird ein Bußgeld in Höhe von 125 Euro fällig.

