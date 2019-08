Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer reanimiert

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (16.08.2019) einen 64 Jahre alten Radfahrer reanimiert, der offenbar bei einer Radtour einen Herzinfarkt erlitt. Passanten entdeckten gegen 14.15 Uhr in einem Grünstreifen an der Dinkelstraße einen gestürzten Fahrradfahrer, der regungslos am Boden lag und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Polizeibeamte, welche als erste vor Ort eintrafen, überprüften die Vitalfunktionen des Bewusstlosen und leiteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Noch vor Ort stabilisierte sich der Zustand des 64-Jährigen. Rettungskräfte und Notarzt verbrachten den Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

