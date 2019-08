Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Ortshausen (kaw) In der Zeit vom 04.08.2019, 22:00 Uhr - 06.08.2019, 20:00 Uhr ist es in Ortshausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug befuhr die Reiherwiese und beschädigte in Höhe der Hausnummer 18 ein Grundstücksumgrenzungszaun. An dem Zaun entstand ein Schaden von ca. 200 EUR. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell