Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend (17.08.2019) erneut einen Müllcontainer am Marco-Polo-Weg angezündet. Anwohner bemerkten gegen 23.10 Uhr den Brand an dem Müllbehälter, welcher sich in einem Hinterhof befand. Der alarmierten Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und ihn zu löschen. Am Müllcontainer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. In der Nähe abgestellte Fahrzeugen wurden durch die Flammen offenbar nicht beschädigt. Tatzusammenhänge zu vergangenen Brandlegungen werden derzeit von der Kriminalpolizei in die Ermittlungen miteinbezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

