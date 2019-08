Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart - Ost (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.08.2019) um 00.45 Uhr kam es auf der Uferstraße (B10) auf Höhe der Poststraße zu einem Unfall zwischen einem VW Lupo und einem Opel Insignia, bei dem die beiden Autofahrer leicht verletzt wurden und ein Schaden in Höhe von zirka 20 000 Euro entstand. Aus noch nicht bekannter Ursache waren der 23-Jährige mit seinem VW, der die Uferstraße in Richtung Esslingen befuhr, und der stadteinwärts entgegenkommende 38-jährige Opel-Fahrer dort zusammengestoßen. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrspolizei Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

