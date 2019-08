Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Einer 27-jährigen Frau, die am Samstag (17.08.2019) um 16.30 Uhr in der Martha-Schmidtmann-Straße ihren Hund ausführte, fiel dort ein Mann auf, der hinter einem Baum stand, seine Hose heruntergelassen hatte und mutmaßlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte blickte dabei in Richtung des Parkplatzes eines Lebensmitteldiscounters. Nach Angaben der 27-Jährigen soll sich der Mann auch bereits zwei Tage vorher in ähnlicher Weise dort aufgehalten haben. Die Zeugin beschrieb den Mann zirka 55-jährig und grauhaarig. Er soll mit einer dreiviertel langen Hose, einem Hawaii-Hemd und Badeschuhen bekleidet gewesen sein. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

