Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ aggressive junge Männer unter Alkoholeinfluss ++ Randalierer auf Schuldach - Sachschaden ca. 20.000 Euro ++ Jugendlicher verprügelt ++ Zusammenstoß sorgt für Verkehrsbehinderungen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 25.07.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Jugendlicher verprügelt - Geldbörse und Handy geraubt

Ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg wurde am 24.07.19, gegen 17.00 Uhr, von einem ihm flüchtig bekannten jungen Mann zu einem Treffen im Waldgebiet Tiergarten, in der Nähe des Eulenwegs gelockt. Im Wald angekommen wurde der Jugendliche von zwei unbekannten Tätern geschlagen und, als er am Boden lag, getreten. In einem günstigen Moment gelang dem 15-Jährigen die Flucht. Eine Spaziergängerin half dem Verletzten und rief die Polizei. Die Unbekannten entwendeten die Geldbörse und das Mobiltelefon des 15-Jährigen. Der Hintergrund des Vorfalls konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - gewaltbereiter Raucher

Am 25.07.19, gegen 00.35 Uhr, sprach ein zunächst unbekannter Täter Am Sande einen 31 Jahre alten Passanten auf eine Zigarette an. Als der 31-Jährige dies verneinte, soll der Täter ihm sofort den Arm umgedreht und ins Gesicht geschlagen haben. Der 31-Jährige erlitt eine leichte Platzwunde über einem Auge. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten in der Nähe einen 23-jährigen Tatverdächtigen antreffen und dessen Personalien feststellen. Dieser stand nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Ladendiebe flüchten ohne Beute

Am 24.07.19, zwischen 14.30 und 14.35 Uhr, suchten drei bislang unbekannte Täter einen Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße auf. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Drogeriemarktes beobachtete das Trio, welches Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro ein einen Aktenkoffer steckte. Sie sprach die Täter an, die ohne die Ware flüchteten. Bei den Tätern soll es sich um ca. 25 Jahre alte Männer mit südeuropäischem Aussehen gehandelt haben.

Adendorf - Randalierer auf Schuldach - Sachschaden ca. 20.000 Euro

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter auf dem Dach einer Schule im Weinbergsweg randaliert und dabei Sachschäden von ca. 20.000 Euro angerichtet. Zwischen dem 17. und 22.07.19 kletterten vermutlich Jugendliche auf das Dach der Schule und traten dort Lüftungsrohre ab und beschädigten Teile der Blitzschutzanlage. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Zusammenstoß sorgt für Verkehrsbehinderungen

Am 24.07.19, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pkw Daimler die Schießgrabenstraße und wollte nach links in die Altenbrückertorstraße einbiegen. Hierbei fuhr er offenbar trotz des Rotlichtes in den Kreuzungsbereich und stieß auf die Gegenfahrbahn frontal mit dem Daimler Sprinter eines 44-Jährigen zusammen. Dieser hatte die Willy-Brandt-Straße geradeaus in Richtung Schießgrabenstraße befahren. Der 78-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 7.000 Euro. In Folge des Unfalls waren sowohl der Pkw als auch der Sprinter nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt kam es für ca. eine Stunde im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen.

++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Randalierer auf Tankstellengelände - Polizeibeamten angegriffen

Mit einem renitenten 34-Jährigen hatte es die Polizei in den Nachtstunden zum 25.07.19 auf einem Tankstellengelände in der Raiffeisenstraße in Nebenstedt zu tun. Der Mann hatte dort gegen 03:00 Uhr randaliert, so dass die alarmierten Beamten dem Mann einen Platzverweis aussprachen. Diesem kam der Dannenberger nicht nach und griff stattdessen die Polizisten an, als diese versuchten den Mann vom Gelände zu bringen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Lemgow, OT. Schweskau - Diebe erbeuten Tabakwaren

Eine Klappkiste mit Tabakwaren erbeuteten drei Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 24.07.19 in einem Supermarkt in der Lindenallee. Die Täter hatten sich gegen 17:15 Uhr die grüne Klappkiste mit diversen Zigarettenschachteln gegriffen, diese in einen Pkw geladen und waren damit geflüchtet. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Glastür beschädigt

Die Glastür der Sporthalle des Turn- und Sportvereins im Schulweg beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 25.07.19 gegen Mitternacht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 56 Jahre alten Fahrer eines Transporters Daimler stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 24.07.19 Am Kleinbahnhof. Bei der Kontrolle des Mannes aus Clenze stellten die Beamten gegen 12:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv, so dass den Mann entsprechende Strafverfahren erwarten.

Hitzacker - E-Bike gestohlen

Ein E-Bike Damenrad stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 25.07.19 im Ahornweg vor der Haustür der Besitzer. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-800790-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - aggressive junge Männer unter Alkoholeinfluss

Wegen mehrfacher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei junge Uelzener im Alter von 15, 17 und 18 Jahren nach Vorfällen in der Uelzener Innenstadt in den späten Abendstunden des 24.07.19. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten die drei alkoholisierten Uelzener gegen 22:00 Uhr zuerst einen betrunkenen 44-Jährigen in der Veerßer Straße - Höhe Sparkasse - provoziert und in der Folge verletzt. Dabei schlug der 17-Jährigen dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht und dort behandelt werden musste. Im Anschluss schlugen die drei auch einen 63-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Im Rahmen der Fahndung konnten alarmierte Polizeibeamte den 17-Jährigen antreffen und die beiden Mittäter ermitteln. Bei dem 17-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Oetzen, OT. Otzmühle - Strohmiete in Silo gerät in Brand - Funkenflug

Zum Brand einer Strohmiete durch Funkenflug kam es in den Morgenstunden des 25.07.19 auf einem Bauernhof in Oetzmühle. Vermutlich durch den Betrieb eines Futtermischers war es gegen 09:00 Uhr durch Funkenflug zu der Entzündung gekommen. Die Feuerwehr Oetzen war im Löscheinsatz, so dass kein Gebäudeschaden entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 750 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weste, OT. Höver - Jugendlich dringen in leerstehendes Bauernhaus ein

In ein leerstehendes Bauernhaus in Höver drangen drei Jugendliche in den Abendstunden des 24.07.19 ein. Dabei wurden die Jugendlichen gegen 20:30 Uhr von einem Anwohner gestört. Die alarmierte Polizei konnte bereits einen der Jugendlichen, einen 15-Jährigen, ermitteln. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden.

Suderburg - abermals Beamer verschwunden

Zwei weitere Beamer stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 22. Bis 24.07.19 aus einem Seminarraum sowie einem weiteren Raum der Hochschule in der Herbert-Meyer-Straße. Beide Beamer waren an die Decke angeschraubt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-8231, entgegen.

Uelzen - Einbruch scheitert

In das Gebäude des Lessing-Gymnasiums versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 21. Bis 24.07.19 einzubrechen. Die Täter beschädigten ein rückwärtiges Fenster, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von gut 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21-Jährigen mit einem Pkw VW Fox konnte die Polizei in den Nachtstunden zum 25.07.19 im Bereich der Lüneburger Straße kontrollieren. Dabei stellte sich gegen 00:30 Uhr heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Den Konsum eines Joints räumte der Uelzener ein.

Bad Bevensen, OT. Klein Bünstorf - 20-Jähriger verunfallt

Leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Pkw-Fahrer in den Morgenstunden des 25.07.19 in Klein Büstorf. Der junge Mann war gegen 06:10 Uhr in Richtung Jastorf unterwegs, kam vermutlich aufgrund Übermüdung mit seinem Pkw Honda auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

