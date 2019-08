Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Betrunkener Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Mehrere Passanten und Anwohner meldeten am Freitag (16.08.2019) gegen 21:30 Uhr einen offensichtlich stark betrunkenen Fußgänger, der auf der Zazenhäuser Straße in Richtung Zazenhausen unterwegs war und dort aufgestellte mobile Verkehrszeichen umwarf, sodass diese teilweise in die Fahrbahn ragten. Mehrere Fahrzeugführer mussten diesen Verkehrszeichen ausweichen, zu einer Schädigung kam es nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht. Der alkoholisierte 31-Jährige konnte von einer Streife in Höhe Weinapfelweg angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Er wurde anschließend, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, an seiner nahe liegenden Wohnadresse entlassen. Zeugen und eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. +4971189903700 mit dem Polizeirevier Zuffenhausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell