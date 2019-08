Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mann hielt sich am frühen Samstagmorgen (17.08.2019) um 03:15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz auf. Hier wurde er von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert, sein mitgeführtes Bargeld zu übergeben. Nachdem der Geschädigte angegeben hatte kein Geld bei sich zu haben, zog der Täter ein Messer aus seiner Jackentasche und forderte den 23-Jährigen auf mit ihm zum nächstgelegenen Geldautomaten zu laufen. Nachdem eine erste Geldabhebung an einem Automaten in der Karlstraße scheiterte, musste der Geschädigte mit dem Täter zu einer Bank in der Münzstraße laufen. Dort hob der 23-Jährige schließlich am Geldautomaten mehrere Hundert Euro ab und übergab sie dem Unbekannten. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Rathaus. Beschreibung: zirka 18 Jahre alt, 190 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit sogenanntem Undercut. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzem Pullover. Außerdem trug er eine auffällige Goldkette um den Hals. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971159905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell