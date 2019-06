Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einsatzkräfte beleidigt

Ludwigshafen (ots)

Weil sich ein Gast in der Nacht auf Samstag 22. Juni 2019 im Rahmen einer Geburtstagsfeier in Ludwigshafen-Edigheim an einer Glasscherbe verletzte, wurde ein Rettungswagen verständigt. Trotz starker Blutungen an der Hand wollte sich der erheblich betrunkene 18-Jährige nicht behandeln lassen und begann die Rettungskräfte zu beleidigen. Auch die hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 wurden zunächst Ziel seiner anhaltenden üblen Erniedrigungen. Der junge Mann ließ sich nicht beruhigen und ging unvermittelt aggressiv auf die Sanitäter zu. Den Polizeibeamten gelang es nur mit großer Mühe einen Übergriff zu verhindern und fesselten den Angreifer. Er wurde dem kommunalen Vollzugsdienst übergeben und in ein Krankenhaus eingeliefert. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen wiederholter Beleidigung verantworten.

