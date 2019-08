Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Stuttgart - Nord (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Wolframstraße wollten am Freitag (16.08.2019) gegen 16:50 Uhr einen E-Bikefahrer in der Otto-Umfrid-Straße kontrollieren. Bei Erkennen der Beamten ließ der Fahrer das E-Bike fallen und flüchtete zu Fuß. Er konnte aber in der Nordbahnhofstraße eingeholt und kontrolliert werden. Auf der Flucht hatte der 19-Jährige eine mitgeführte Plastiktüte weggeworfen. In ihr befanden sich mehrere Hundert Gramm Marihuana. Weiterhin wurde festgestellt, dass das E-Bike mit dem Mann unterwegs war, im Juli in Ditzingen gestohlen wurde. Der 19-Jährige, der die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Samstag, 17.08.2019, mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

