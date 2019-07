Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Rastatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Kehler Straße entstand am Dienstagmittag ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Der Fahrer eines Audi war gegen 12.40 Uhr auf der Markgrafenstraße in Richtung der Kehler Straße unterwegs, als er diese verkehrswidrig geradeaus überqueren wollte. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Fahrer eines Audi. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell