Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbemerkt gefolgt

Rastatt (ots)

Nachdem ein Kind der Mutter am Dienstagmittag unbemerkt gefolgt war, rannte das Mädchen kurz vor 13 Uhr, ohne den dortigen Verkehr zu berücksichtigen, vor ein in eine Einfahrt der Rauentaler Straße fahrendes Auto. Zeugenangaben zufolge war der Lenker des Smart mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs und führte sofort eine Gefahrenbremsung aus. Ein Zusammenstoß konnte dennoch nicht verhindert werden. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Baden-Baden gebracht. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell