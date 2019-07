Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Motorrad gestürzt

Offenburg (ots)

Der Lenker eines Volkswagen wollte am Dienstagmittag aus einer Grundstücksausfahrt in der Straßburgerstraße auf die Straße in Richtung Freiburger Platz ausfahren, als ein Zeuge ihm ein Handzeichen gab, um ihn beim Warten an der Ampel Einfahren zu lassen. Hierbei übersah der VW-Fahrer allerdings einen auf der dem linken Fahrstreifen fahrenden, bevorrechtigten Motorrad-Lenker. Bei der folgenden Kollision kam der Kawasaki-Fahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell