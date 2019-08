Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Remseck am Neckar und in Sachsenheim

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Aldingen: Vandalen auf Schulgelände unterwegs

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitag und Montag in der Neckarkanalstraße im Ortsteil Aldingen angerichtet. Auf dem Gelände einer Gemeinschaftsschule haben die Unbekannten die Turnhalle aufgesucht und zwei Glasscheiben der doppelverglasten Fassade auf noch ungeklärte Art und Weise zerstört. Obendrein begaben sie sich noch auf das Dach des Hauptschulgebäudes und beschädigten dort die äußere Kunststoffscheibe einer Lichtkuppel. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0, in Verbindung zu setzen.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Pkw zerkratzt

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Porsche beschädigt, der zwischen Freitag und Montag in der Goethestraße in Großsachsenheim im Bereich eines Kindergartens abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell