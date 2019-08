Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Illegale Reifenentsorgung im Wellbachtal

Bild-Infos

Download

Annweiler (ots)

Bislang unbekannte Umweltsünder entsorgten in der Zeit vom Samstag, den 10.08.19, bis zum Montag, den 12.08.19, ungefähr 40 Altreifen und Felgen in der freien Natur. Der oder die Täter warfen die Altreifen auf den Forstweg, welcher vom Parkplatz "Zwiesel" zum Annweilerer Forsthaus führt. Teilweise landeten die Räder auch in dem angrenzenden Bach. Die Polizei Annweiler bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 06346/9646-19.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Annweiler



Telefon: 06346/964619

pwannweiler@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell