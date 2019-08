Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Geldbeuteldiebstahl

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Staatsstraße kam es am gestrigen Tag, gegen 11:00 Uhr, zu einem Geldbeuteldiebstahl. Die 74jährige Geschädigte war gerade dabei ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Fahrzeugs zu laden, als Unbekannte den Geldbeutel der Dame aus der Einkaufstasche im Einkaufswagen entwendeten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Hinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

