Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostpark, 12.8.19, 17.30 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Am 12.8.2019, gegen 17.30 Uhr, musste eine Polizeistreife in den Ostpark, da es Auseinandersetzungen zwischen 3 männlichen Personen gab. Vor Ort wurden drei männlichen Personen im Alter zwischen 21 und 44 Jahren, angetroffen. Die Ursache des Streites der Personen konnte aufgrund starker Alkoholisierung zweier Personen, und mangelnder Kommunikationsfähigkeit, nicht ermittelt werden. Bei dem Streit ging eine Glasflasche zu Bruch und einer der Beteiligten erlitt eine Schürfwunde am Knie. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

