Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/Maikammer - Schulwegüberwachung

Edesheim/Maikammer (ots)

Am Morgen des 13.08.2019 wurden Schulwegkontrollen an den Grundschulen in Edesheim und Maikammer durchgeführt. Hierbei verhielten sich alle kontrollierten Fahrzeugführer vorbildlich, sodass es zu keinen Beanstandungen kam.

