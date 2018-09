POL-ME: Zwei Fahrradfahrer durch Verkehrsunfall schwerverletzt - Velbert - 1809044

Zwei Fahrradfahrer durch Verkehrsunfall schwerverletzt Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Montag, dem 10.09.2018, kam es in Velbert-Langenberg gegen 19:00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrradfahrer schwer verletzt wurden. Ein 11jähriger Langenberger befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Seine Mutter, eine 34jährige Langenbergerin befuhr mit ihrem Fahrrad hinter dem 11jährigen ebenfalls die Hauptstraße. Als der 11jährige sein Fahrrad in Höhe der Hausnummer 118 leicht abbremste, fuhr die 34jährige auf ihn auf und beide stürzten. Dadurch wurden der 11jährige und seine Mutter so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell