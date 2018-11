POL-MG: Wasserwerkertrick- Diebe stehlen Handtasche

Mönchengladbach (ots) - Am Montag (19.11.2018) ist eine 74-jährige Rheydterin Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 15.00 Uhr erschienen zwei Männer an ihrer Wohnung auf der Straße Gracht und gaben vor, von den Wasserwerken zu kommen. Weiterhin täuschten sie vor, wegen eines zurückliegenden Wasserschadens prüfen zu müssen, ob die Wasserleitungen im Haus in Ordnung sind. Einer der Männer ging in Richtung des Kellers, der andere mit der Seniorin in ihre Wohnung. Dort drehte er im Badezimmer das Wasser für einige Minuten auf, was ihr merkwürdig vorkam, zumal er dabei die Badezimmertür geschlossen hatte. Nachdem die beiden Männer das Haus verlassen hatten, stellte die Seniorin mit Schrecken fest, dass ihre Handtasche, in welcher sich diverse Dokumente sowie Bargeld befanden, gestohlen worden war. Der Mann, der die Geschädigte im Bad ablenkte, war etwa 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und korpulent. Er hatte kurze braune Haare und war mit einer blauen Jeans, sowie einem braunen Anorak bekleidet. Sein Begleiter war schlank und etwa 25 Jahre alt. Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ha)

