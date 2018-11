POL-MG: Ladendieb in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots) - Vergangenen Freitag (16.11.2018) hat ein Ladendetektiv in einem Geschäft auf der Hindenburgstraße einen Ladendieb beobachtet, der Kleidungsstücke in einem Gesamtwert von 360 Euro entwenden wollte. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach, zuletzt am 14.11.2018 in dem gleichen Geschäft, wegen Ladendiebstahls in Erscheinung getreten. Der 23-Jährige ist Betäubungsmittelkonsument und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde vorläufig festgenommen. In seiner polizeilichen Vernehmung räumte er ein, die Ladendiebstähle begangen zu haben, um seine Heroinsucht zu finanzieren. Der Festgenommene wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl für die Untersuchungshaft erließ.(ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell