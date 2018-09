POL-EN: Hattingen - Pkw und Fahrrad stoßen zusammen - Radfahrer schwer verletzt

Hattingen (ots) - Am 11.09.2018, gegen 14.35 Uhr, stieß ein 88-jähriger Wuppertaler beim Abbiegen von der August-Bebel-Straße nach links auf die Roonstraße mit seinem Pkw Mazda gegen ein entgegenkommendes Fahrrad eines 23-jährigen Hattingers. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Radfahrer und geriet unter den abbiegenden Pkw Mazda, wobei der 23-jährige eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Noch am Unfallort wurde er von einer Notärztin versorgt und mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Der Mazdafahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden ebenfalls mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten wurde die August-Bebel-Straße für etwa 45 Minuten beidseitig für den Verkehr gesperrt.

