POL-REK: Totalschaden nach Verkehrsunfall - Frechen

Alleinunfall durch Aquaplaning

Am Samstag (19.10.2019, gegen 15:42 Uhr) befuhr der 20jährige Kölner mit seinem 19jährigen Beifahrer die Aachener Straße in Königsdorf. In einer langgezogenen Linkskurve befand sich eine für diese Jahreszeit häufig vorkommende Pfütze. Hierdurch kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im weiteren Verlauf in der Böschung zum Stehen. Durch den Aufprall brach der Stamm des Baumes und die Wurzel wurde aus dem Erdreich gehoben. An dem Pkw haben u.a. die Airbags ausgelöst, das hintere linke Rad hat sich gelöst, die Windschutzscheibe ist gerissen und ein Scheinwerfer ist herausgebrochen. Trotz der erheblichen Beschädigungen blieb der Beifahrer unverletzt und der Fahrzeugführer wurde nur leicht verletzt. Im Herbst kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen durch Laub oder Wasseransammlungen auf der Fahrbahn. Passen sie ihre Geschwindigkeit deshalb stets den örtlichen Gegebenheiten an und fahren sie vorsichtig. (ms)

