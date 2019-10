Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191021-2: Graffiti-Sprayer verursachten Sachschäden - Kerpen/Brühl

In einem Fall konnte ein Zeuge einen Sprayer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ihn erwarten neben den strafrechtlichen Konsequenzen weitere zivilrechtliche Ansprüche.

Am Freitag (18. Oktober) informierte eine bislang unbekannte Zeugin den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn über zwei Sprayer in der Bahnunterführung der Straße "Zum Werhahn" in Horrem. Dort traf der Zeuge auf einen 16-Jährigen, den er bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beamten übergaben ihn in die Obhut der erziehungsberechtigten Mutter und stellten eine Tasche mit Spraydosen sicher. In dieser Sache sucht die Polizei die unbekannte Zeugin und bittet sie, sich unter Telefon 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen zu melden.

Am Folgetag (Samstag, 19. Oktober) bemerkte ein Zeuge mehrere durch Graffitis verschmutzte Gegenstände an der Erich-Kästner-Realschule in der Römerstraße in Brühl. Innerhalb von nur einer halben Stunde besprühten Unbekannte dort zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr Hinweisschilder, Abflussrohre, Türgriffe, Türscheiben und mehrere Autos. Die Beamten sicherten die Spuren und fertigten Anzeigen. In diesem Fall sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der vorgenannten Nummer an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu wenden. (bm)

