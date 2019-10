Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191021-4: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei LKW - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der LKW eines 63-jährigen Mannes geriet nach dem Abkommen von der Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden LKW einer 52-jährigen Frau zusammen.

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montagmorgen (21. Oktober) um 08:45 Uhr auf der Bundesstraße 477 zwischen den Kreisverkehrsplätzen Dorsfeld und der Hüttenstraße gekommen. Dort geriet ein LKW mit beladenem Sattelauflieger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen und von dort zunächst nach links gegen die Leitplanke. Ein Zusammenstoß mit einem aus Richtung Hüttenstraße entgegenkommenden LKW mit teilbeladenem Container war die Folge. Beide Fahrer - eine 52-Jährige und ein 63-Jähriger - wurden so schwer verletzt, dass sie beide mit je einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen werden mussten.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der LKW des 63-Jährigen wird zur Auswertung weiterer unfallrelevanter Spuren sichergestellt. An der Unfallstelle liefen verschiedene Betriebsstoffe aus. Neben der Feuerwehr erschienen Verantwortliche der Unteren Wasserbehörde und von Straßen NRW.

Die Unfallstelle war zum Zeitpunkt der Meldungsfertigung weiterhin gesperrt. Prognosen zur Freigabe für den Verkehr sind derzeit nicht möglich. (bm)

