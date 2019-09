Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hund läuft vor Fahrrad

Leichte Verletzungen erlitt ein Radler Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Eine 31-Jährige war mit ihrem Hund gegen 18.30 Uhr auf der Donauwiese unterwegs. Der Hund war nicht angeleint. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf dem angrenzenden Radweg. Der Hund rannte über den Radweg und berührte den Radler. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer. Er erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Mountainbike wurde bei dem Sturz beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro.

Tipp an alle Halter eines Hundes: Geben Sie acht, dass ihr Vierbeiner gerade in der Nähe von mehreren Menschen oder Radfahrern an der Leine ist. Denn Tiere sind unberechenbar.

