Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Ohne Führerschein und unter Drogen

Die Polizei zog am Donnerstag in Bad Buchau zwei Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 1.30 Uhr sah eine Polizeistreife einen VW in der Schussenrieder Straße fahren. An den Kennzeichen fehlten die Zulassungsstempel. Die Beamten kontrollierten die Fahrerin. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug vor wenigen Wochen entstempelt wurde. Es hatte keinen gültigen Versicherungsschutz mehr. Die 22-jährige Fahrerin konnte bei der Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorweisen. Sie sieht nun zwei Anzeigen entgegen. Kurz vor 4 Uhr stoppte die Polizei ein weiteres Fahrzeug in der Schussenrieder Straße. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Fahrt war für ihn beendet.

Wer unter Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

+++++++ 1675926 1676294

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell