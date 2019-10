Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191022-4: LKW brannte aus - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei 16-Jährige stellten sich in einer Polizeiwache und waren geständig.

Zu einem LKW-Brand kam es am Montag (21. Oktober) um 18:00 Uhr in der Voltastraße. Dort brannte das Führerhaus des LKW komplett aus, der auf einer Wiese in Niederaußem stand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an, als sich zwei 16-Jährige mit ihren erziehungsberechtigten Müttern in einer Polizeiwache meldeten und die Tat zugaben. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Brandstiftung verantworten. (bm)

