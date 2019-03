Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Keine Chance für Einbrecher - kostenlose Beratung für Ihre Sicherheit

Reutlingen (ots)

Keine Chance für Einbrecher - kostenlose Beratung für Ihre Sicherheit

Nach dem Winter ist vor dem Winter! Während die Tage endlich wieder länger werden, ist genau der richtige Moment, um sich auf die nächste dunkle Jahreszeit vorzubereiten und Haus und Wohnung einbruchsicher zu machen. Immerhin steht die Urlaubszeit schon in den Startlöchern und auch im Sommer sind Einbrecher auf Diebestour.

Schon wenige und oftmals recht einfache Veränderungen an der Sicherungstechnik der eigenen vier Wände können einem potentiellen Eindringling das Leben richtig schwer machen. Einbrecher hoffen immer auf möglichst leichte Beute. Stoßen sie jedoch am ersten Fenster auf Widerstand, so geben sie ihr Vorhaben nicht selten gleich wieder auf.

Deshalb informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg Bürgerinnen und Bürger darüber, wie sie sich und Ihr Eigentum am besten vor einem Einbruch schützen können.

Mit einem Info-LKW, in dem zahlreiche technische Sicherungen ausgestellt sind, geht die Polizei vor Ort. Interessierte finden das Informationsfahrzeug am

Donnerstag, 28.03.2019, 12.30 bis 16.30 Uhr in Weilheim/Teck, Marktplatz Ergänzend werden um 14 Uhr im Bürgerhaus im Rahmen des Vortrags "Achtung Abzocke!" Tipps zum Schutz gegen Diebe und Betrüger gegeben.

Donnerstag, 11.04.2019, 11 bis 17 Uhr in Leinfelden-Echterdingen, Kirchplatz in Echterdingen

25.04 bis 28.04.2019, Leinfelden-Echterdingen Landesmesse Haus/Holz/Energie

Präventionsexperten sind vor Ort und beantworten gerne alle Fragen rund um das Thema Sicherungstechnik. Außerdem können auf Wunsch Beratungen direkt am Wohnhaus oder Firmenkomplex vereinbart werden, um ein exakt auf das jeweilige Gebäude zugeschnittenes Sicherheitspaket zu schnüren.

Ein Besuch, der sich in jedem Fall lohnt! (cw)

