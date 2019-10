Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191023-3: Geister-Radfahrer fuhr nach Unfall weiter - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf der Luxemburger Straße ist am Montagabend (21. Oktober) eine Radfahrerin gestürzt, nachdem ihr ein anderer Radfahrer entgegengekommen war.

Die 57-jährige Frau fuhr gegen 17:45 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Hürth. Unmittelbar hinter der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Luxemburger Straße kam ihr auf dem Radweg ein Radfahrer entgegen, der auf der falschen Seite unterwegs war. Da der Mann nicht zur Seite fuhr und sein Rad einen sehr breiten Lenker hatte, musste die 57-Jährige ausweichen. Dabei rutschte sie weg, stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer, der nach dem Sturz der Frau weiterfuhr, war zwischen 50 und 60 Jahre alt, hatte kurzes graues Haar und trug eine hellgrüne Jacke sowie eine Fahrradbrille. Bei seinem Fahrrad handelte es sich vermutlich um ein Mountainbike mit sehr breitem Lenker. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den gesuchten Radfahrer, sich umgehend mit der Polizei zur Sachverhaltsklärung in Verbindung zu setzen. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden ebenfalls gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell