Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zimmerbrand mit getöteter Person

Konstanz (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wollmatinger Straße in einer Wohnung im 3. Obergeschoss zu einem Zimmerbrand. Eine Hausbewohnerin hatte starken Rauchgeruch wahrgenommen und die Rettungsleitstelle informiert. Während der Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz wurde eine leblose männliche Person in der Wohnung aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben. Diese reanimierten den Bewohner und brachten ihn in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 56-jährige Mann zwischenzeitlich. Die Kriminalpolizei Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr auf der Wollmatinger Straße gesperrt und abgeleitet.

