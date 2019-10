Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191023-4: Versuchter Raub bei vermeintlichem Autokauf - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Treffen für einen Autokauf sind am Dienstagabend (22. Oktober) zwei Männer aus Bielefeld von drei Maskierten angegriffen und verletzt worden.

Vater und Sohn (57/27) hatten sich über eine Verkaufsplattform im Internet mit einer Person auf ein Treffen für einen Autokauf geeinigt. Da der Kaufpreis auf Wunsch des Verkäufers bar bezahlt werden sollte, hatten die Männer eine hohe Geldsumme bei sich. Als sie gegen 21:30 Uhr am Treffpunkt in der Grachtstraße auf den Verkäufer warteten, attackierten plötzlich drei maskierte Männer die in ihrem Fahrzeug wartenden Bielefelder. Bei dem Überfall verletzten die Täter Vater und Sohn leicht. In Besitz der Beute gelangten sie jedoch nicht. Nachdem sie von einem unbeteiligten Auto gestört worden waren, flüchteten sie fußläufig in Richtung Bliesheimer Straße. Laut Zeugenangaben waren die Räuber 175 bis 180 Zentimeter groß, maskiert und schwarz gekleidet. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Überfall gesehen haben oder Angaben zu den flüchtenden Männern machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Die Polizei empfiehlt Käufern, sich bei hohen Kaufpreisen von Autos oder anderen Wertgegenständen in einer Bankfiliale zur Geldübergabe zu treffen und erst dort die Kaufsumme abzuheben. (nh)

