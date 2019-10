Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191025-1: Drei Anzeigen für Radfahrer - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wegen Fahrraddiebstahls, Beamten-Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwarten einen 31-jährigen Radfahrer gleich drei Anzeigen.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel zwei Polizeibeamten am Donnerstagmorgen (24. Oktober) gegen 07:30 Uhr ein 31-jähriger Radfahrer auf der Kerpener Straße auf. Da der Mann ohne Licht fuhr, hielten sie ihn an. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass sein Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Als die Beamten zudem einen Joint in der Jackentasche des Tatverdächtigen fanden und ihn damit konfrontierten, ergriff dieser die Flucht. Nachdem die Polizisten ihn kurze Zeit später eingeholt hatten, begann der 31-Jährige damit, sie massiv zu beleidigen. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit zur Wache, wo er weitere Beamte beschimpfte, bevor er seine Wutrede im Gewahrsam fortführen konnte. Drei Strafanzeigen kommen nun auf den 31-Jährigen zu: wegen Fahrraddiebstahls, Beamten-Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Joint und das gestohlene Fahrrad hatten die Polizisten noch am Tatort sichergestellt. (nh)

