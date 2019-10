POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Polizei Steinfurt

Am Kreisverkehr der Ibbenbürener Straße ist am Montagmorgen (30.09.2019) ein jugendlicher Zweiradfahrer verunglückt. Der 17-Jährige fuhr um kurz vor 07.00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von der Ibbenbürener Straße, aus Richtung Ibbenbüren kommend, in den Kreisverkehr ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor er beim Abbremsen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Dabei erlitt der Westerkappelner schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

