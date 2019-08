Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr löscht Brand in einem mobilen Aktenvernichter

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf, 01.08.2019 Uhrzeit

Auf dem Gelände der Bundesministerien an der Rochusstraße in Bonn Duisdorf geriet heute Mittag ein mobiler Aktenvernichter in Brand. Die Ladung wurde aufwändig auf dem Gelände der Müllverwertungsanlage Bonn gelöscht.

Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde um 12:38 über ein Feuer in einem mobilen Aktenvernichter auf dem Gelände der Bundesministerien in Bonn-Duisdorf informiert. Beim Zerkleinern gerieten Teile des Materials im Sammelbehälter des Fahrzeugs in Brand. In einem ersten Schritt wurde das Brandgut im Fahrzeug mit Hilfe eines CO2-Feuerlöschers gelöscht. Um an den Brandherd zu gelangen wurde das Fahrzeug zur Müllverwertungsanlage Bonn (MVA) gebracht, wo der Inhalt auf einem Ladeplatz abgeladen werden konnte. Hier wurde das Brandgut dann händisch auseinandergezogen und mit Wasser abgelöscht. Bei der Zuweisung des Platzes und den Arbeiten auf dem Gelände der MVA wurde die Feuerwehr von den Mitarbeitern der Stadtwerke Bonn unterstützt.

Nach rund 2 Stunden waren die Löscharbeiten beendet.

Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte von der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

