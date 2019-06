Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Traar: Flugunfall am Egelsberg

Krefeld (ots)

Am Samstagmittag (15. Juni 2019) verletzte sich die Pilotin eines Segelflugzeugs bei der Landung auf dem Flugplatz in Krefeld auf dem Egelsberg und musste ins Krankenhaus.

Um 16:28 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein, dass es auf dem Flugplatz Egelsberg zu einem Flugunfall mit einem Segelflugzeug gekommen sei. Sofort wuren mehrere Einsatzkräfte zum Egelsberg entsandt. Die Ermittlungen vor Ort haben ergeben, dass eine 18-jährige Krefelder Luftfahrzeugführerin an diesem Tag bereits zwei Start- und Landevorhaben durchgeführt hatte. Bei der dritten Landung im Rahmen eines Prüfungsfluges kam sie mit dem Flugzeug zu abrupt auf dem Boden auf. Die verletzte Luftfahrzeugführerin klagte über Rückenschmerzen und wurde in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Am Segelflugzeug des Herstellers Grob entstand Sachschaden. (346)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell