Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: 11-jährigen Radfahrer leicht verletzt nach Unfall mit einem geparkten Pkw

Krefeld (ots)

Gestern, am Freitag (14. Juni 2019), gegen 11:45 Uhr fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Wagen und verletzte sich leicht dabei. Der Junge fuhr auf der von-Ketteler-Straße in östliche Richtung, als er das Gleichgewicht verlor und gegen einen geparkten Wagen fuhr. Dabei verletzte er sich leicht und der geparkte Wagen wurde leicht beschädigt. Der Junge wurde in die Obhut von Angehörigen übergeben.(343)

