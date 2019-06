Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Festnahme von zwei Fahrraddieben

Krefeld (ots)

Gestern, am Freitag (14.Juni 2019), gegen 23:40 Uhr, konnten nach einem Zeugenhinweis, zwei Fahrraddiebe auf der Vereinsstraße festgenommen werden. Ein aufmerksamer Zeuge bobachtete, wie zwei Personen auf der Alten Linner Straße / Vereinsstraße sich an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machten und dieses dann in ein Haus auf der Vereinsstraße brachten. Dort konnten die Tatverdächtigen - ein 33-jähriger und ein 39 -jähriger mit Wohnsitz in Krefeld - dann auf frischer Tat durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen.(340)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell